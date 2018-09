Salvini, mercati? Noi manterremo impegni con italiani

ROMA, 3 SET - "Dubbi dei Mercati? Saremo compresi dai fatti. Mi stupisce che non si apprezzi il fatto che manteniamo gli impegni espressi in campagna elettorale". Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio 24. "In passato il Pd ha fatto quello che diceva l'Europa e gli italiani non stanno meglio e c'è più debito. Io voglio fare spesa utile, spero che rientri nei canoni europei". A proposito della situazione di alta tensione venutasi a creare negli ultimi giorni nel paese nordafricano Salvini aggiunge: "sono in contatto diretto con i nostri uomini: militari, diplomatici, addetti dell'Eni che in Libia vivono rischi portati da un intervento militare senza senso".