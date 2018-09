Libia: Tripoli, in 8 giorni 47 morti e 129 feriti

TUNISI, 3 SET - E' di 47 morti e 129 feriti in 8 giorni l'ultimo bilancio degli scontri tra milizie armate nella capitale Tripoli, diffuso dal ministero della Salute libico. Lo riferisce la Missione dell'Onu in Libia, Unsmil, in una nota, nella quale si invitano le parti coinvolte nel conflitto a un incontro allargato per domani, martedì 4 settembre, a mezzogiorno, sulla base delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu, per mediare e "tenere un dialogo urgente sulla situazione della sicurezza a Tripoli".