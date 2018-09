Treno investe uomo, ritardi circolazione

COSENZA, 2 SET - Un uomo, del quale non sono state rese note le generalità, è morto oggi investito da un treno nei pressi della stazione ferroviaria di Longobardi, sulla linea tirrenica Amantea-San Lucido. A causa dell'incidente, per poco meno di un'ora la linea ferroviaria è stata chiusa, poi è ripresa su un unico binario ed infine riaperta completamene. Sull'incidente sta indagando la Polizia ferroviaria di Paola. Secondo quanto si è appreso, accanto all'uomo è stata trovata una motosega. L'ipotesi è che stesse lavorando nei pressi dei binari e non si sia accorto dell'arrivo del treno. In conseguenza dell'incidente, due intercity hanno subito ritardi di 60 e 80 minuti, mentre due regionali di 20.