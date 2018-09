Incornato da toro muore agricoltore

RIPARBELLA (PISA), 2 SET - Un agricoltore di 66 anni è morto dopo essere stato ripetutamente incornato da un toro di sua proprietà. L'incidente è avvenuto a Riparbella, nel Pisano. Secondo quanto si è appreso, l'uomo, 66 anni, è stato improvvisamente caricato dall'animale ed è stato un amico che stamani ha sentito le urla e ha assistito impotente alla reazione feroce del toro senza riuscire a intervenire. La vittima è stata aggredita all'improvviso mentre si trovava di spalle e stava pulendo il recinto dei bovini dove c'erano le mucche e il toro che in passato non avrebbe dato mai segni di aggressività. L'animale ha colpito il 66enne alle spalle scaraventandolo a terra nel recinto e poi ha continuato a colpirlo con le corna mentre era a terra. Il personale sanitario del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso mentre sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno informato l'autorità giudiziaria. La testimonianza dell'amico fa comunque pensare a un incidente improvviso e imprevedibile.