Gentiloni, lotta a cambiamenti clima

ROMA, 2 SET - "Mai visti tanti fulmini come in questa estate italiana, ci informa il Corriere. L'estate delle bombe d'acqua e della piena del Raganello. L'estate della siccità in Germania e in Canada, delle inondazioni che hanno provocato 200 morti in Giappone, dei terribili incendi in Grecia e, ancora, in Portogallo, ma anche in Svezia. L'estate dei 33 gradi all'estremo nord della Norvegia e della neve precoce sulle Alpi. L'estate in cui il riscaldamento dei fiumi ha costretto la Francia a bloccare le centrali nucleari e il monsone ha avuto un impatto drammatico in India. In queste settimane di dannosa propaganda e di incertezza per le scelte di bilancio, dobbiamo riportare nell'agenda politica italiana la lotta al cambiamento climatico che provoca questi fenomeni estremi. Dopo il ritiro Usa dagli accordi di Parigi, ecco un altro fronte su cui, più che mai, c'è bisogno di Europa".