Governo: Carfagna, Italia a rischio

ROMA, 2 SET - "Il ministro Tria rassicura sulla tenuta dei conti pubblici italiani, il suo vice lo smentisce in contemporanea e annuncia lo sforamento del 3%". Così Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputato di Forza Italia. "Non sappiamo ancora se verrà sventato l'aumento dell'Iva oppure no. La priorità è la flat tax o il reddito di cittadinanza? Si sta procedendo alla nazionalizzazione di Autostrade con soldi pubblici o no? Tav e Gronda di Genova si faranno? Qual è - si chiede Carfagna - la linea del governo sull'Ilva e i suoi lavoratori, a poche settimane dall'esaurimento delle risorse ancora a disposizione in cassa? Il "Governo margherita" di Lega e M5S fa "m'ama o non m'ama" su tutto, specie su temi cruciali per le prospettive di crescita e lavoro. Crediamo sia questo il principale, e pericoloso, messaggio che spaventa chi investe nei titoli di Stato italiani. È una situazione - conclude l'ex ministro - che non potrà durare a lungo, lo diciamo in particolare alla Lega e ai suoi elettori".