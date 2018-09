Afghanistan: cambio guida missione Nato, arriva gen. Miller

KABUL, 2 SET - Il Generale americano Austin Scott Miller ha preso oggi il comando della missione Nato in Afghanistan nel corso di una cerimonia tenuta a Kabul per il passaggio di consegne dal Generale John Nicholson. "Il mondo riconosce che l'Afghanistan non può essere un rifugio per il terrorismo, il mondo riconosce che noi non possiamo fallire - ha detto Miller -. So che questa è stata una lunga battaglia, che per noi ed il popolo afghano dura da generazioni". I talebani, ha proseguito, dovrebbero accettare l'offerta di un cessate il fuoco fatta dal governo e sedersi al tavolo dei negoziati di pace: "Non c'è bisogno che continuate a uccidere i vostri compagni afghani".