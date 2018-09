Tria, da stop Bce un contraccolpo ma non siamo malati Ue

ROMA, 2 SET - L'intervento della Bce non era un supporto al debito italiano, ma alle dinamiche di trasmissione monetaria dell'area euro, e l'acquisto di titoli ha riguardato in modo proporzionale tutti i Paesi. Quando cesserà, l'Italia "subirà un contraccolpo come gli altri, con la differenza che da noi la crescita è meno forte". Lo spiega il ministro dell' Economia Tria, in un'intervista in apertura di prima pagina di Repubblica, in cui inoltre dice di non credere che il Paese stia tornando ad essere l'anello debole dell'Eurozona e ridabisce: "Il nostro non è per nulla il Paese della finanza allegra".