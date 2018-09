Calcio: Parma-Juventus 1-2

ROMA, 1 SET - La Juventus ha battuto il Parma 2-1 nell'anticipo serale della 3/a giornata. In attesa che CR7 trovi la via del gol i bianconeri proseguono come se nulla fosse la loro marcia a punteggio pieno sbarazzandosi del Parma con il solito Mandzukic, una rete nel primo tempo e un assist nel secondo a Matuidi per il croato, sempre più sinonimo di pragmatismo e forse anche per questo difficilmente sacrificabile negli schemi di Allegri. Il Parma regge 58' Il Parma regge 58', riesce a contenere il portoghese. Alla fine gli emiliani capitolano e devono arrendersi alla concretezza bianconera, nonostante un Gervinho ritrovato. La Juve va in vantaggio dopo 2' con Mandzukic. Al 33' il Parma trova il pari con Gervinho e rischia di chiudere al 45' sul 2-1. Nella ripresa, al 13' la Juve va nuovamente in vantaggio: assist di tacco di Mandzukic per Matuidi che batte Sepe.