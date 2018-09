Circolare Viminale su sgomberi, censimento e rapidità

ROMA, 1 SET - Censimento degli occupanti abusivi di immobili con massima rapidità e individuazione di minori o soggetti fragili, per i quali in caso di necessità i servizi sociali dei Comuni attiveranno specifici interventi "non negoziabili". E' quanto prevede la nuova circolare del Ministero dell'Interno, in tema di occupazione di immobili. Secondo il documento, il censimento degli occupanti, che deve essere "condotto, anche in forma speditiva, sotto la regia dei Servizi sociali dei Comuni e, laddove occorra, con l'ausilio dei soggetti del privato sociale".