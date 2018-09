Usa: figlia McCain, 'la sua America e' sempre stata grande'

WASHINGTON, 1 SET - "L'America di John McCain non ha bisogno di essere resa di nuovo grande, perche' l'America e' sempre stata grande". E' una delle frasi piu' incisive del commosso tributo pronunciato oggi dalla figlia di John McCain, Meghan, durante il funerale del senatore repubblicano scomparso lo scorso 25 agosto. "Siamo qui a piangere la scomparsa di una grandezza americana, quella autentica, non la facile retorica da uomini che non arriveranno mai vicino al sacrificio che lui ha offerto, ne' l'appropriazione opportunistica di coloro che hanno vissuto vite di agio e nel privilegio mentre lui soffriva e serviva", ha detto Meghan McCain trattenendo le lacrime.