Giovane varesotto muore in val Loana

MILANO, 1 SET - Un escursionista della provincia di Varese è morto oggi durante una gita in val Loana. Lo rendono noto i Vigili del Fuoco di Varese, che sono intervenuti per i soccorsi nel comune di Malesco (Verbania). L'uomo faceva parte di un gruppo di quattro sportivi tutti originari del varesotto. Durante la discesa dall'Alpe Cortino, due dei quattro escursionisti hanno lasciato il sentiero e si sono inoltrati nella boscaglia. Uno dei due è precipitato in un dirupo ferendosi gravemente. E' stato subito allertato il soccorso sanitario che ha inviato un elicottero, ma il ragazzo non è sopravvissuto alle ferite riportate nella caduta. Dopo l'autorizzazione da parte del magistrato alla rimozione della salma, gli operatori del SAF (Speleo Alpino Fluviale), il soccorso alpino della guardia di finanza e i tecnici del cnsas hanno collaborato al recupero del corpo. Le operazioni di recupero sono avvenute con l'elicottero "Drago 80" arrivato da Malpensa.