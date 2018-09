Forti temporali nel Pistoiese e a Lucca

FIRENZE, 1 SET - Forti temporali si sono abbattuti nel pomeriggio prima nel Pistoiese e poi sulla città di Lucca. Non molti i danni anche se i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare alcuni scantinati e qualche garage allagati dalle fogne che non hanno retto l'improvvisa quantità di acqua caduta in pochi minuti, e per qualche ramo caduto. Problemi nel centro storico di Pistoia dove un pezzo di cornicione del palazzo del tribunale è caduto in strada, senza causare danni a persone e cose. A Lucca per una mezz'ora gli spalti intorno alle mura si sono trasformati in acquitrini ma ben presto la situazione è tornata alla normalità. Resta comunque il codice giallo in tutta la Toscana fino alla mezzanotte di domani, domenica 2 settembre.