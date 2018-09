Calcio: Bologna-Inter 0-3

ROMA, 1 SET - L'Inter ha battuto il Bologna 3-0 in uno degli anticipi della 3/a giornata del campionato di serie A giocata a Bologna. Tre punti pesanti per la formazione di Spalletti che si rilancia dopo un avvio di stagione balbettante. L'Inter passa a Bologna 3-0 ma soffre più del previsto, soprattutto nel primo tempo. Merito di Nainggolan che alla prima da titolare non tradisce le attese, con un lampo che vale i tre punti e spiana la strada verso il finale in crescendo che inguaia il Bologna. Secondo ko casalingo consecutivo per i rossoblù di Inzaghi, dopo quello con la Spal. Il Bologna prova a rispondere con un colpo di testa di Santander, che sfiora il palo. Inzaghi nel finale inserisce Destro, Okwonkwo e Orsolini per provare a pareggiare: il Bologna si sbilancia e Candreva lo punisce. Solo Inter, che nel finale trova il 3-0 con Perisic in contropiede.