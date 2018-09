Migrante pulisce la strada, multato

VERONA, 1 SET - Puliva i marciapiedi di Verona con spazzolone e paletta, ma un migrante proveniente dalla Nigeria è stato multato di 100 euro dalla Polizia municipale per accattonaggio perché al suo fianco è stato trovato un bicchiere di plastica per la raccolta delle offerte dei passanti. L'episodio, riferito dai giornali locali, è avvenuto diversi giorni fa in una via del centro ed è stato denunciato nelle scorse ore da Giovanni Gabanizza, storico leader di Sinistra Italiana che abita proprio in quella zona. Secondo Gabanizza, il migrante, come è ormai consuetudine vedere in molte città italiane, armato degli attrezzi del mestiere stava pulendo i marciapiedi. Sul posto è giunta una pattuglia dei vigili urbani che con penna e blocchetto gli ha elevato la sanzione.