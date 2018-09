Crollo in chiesa: a setaccio macerie e materiali

ROMA, 1 SET - "Non è il momento di parlare di cause. Bisognerà fare verifiche su tutto il materiale". Lo ha detto l'ingegner Antonio Perazzolo del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma in merito alle cause del crollo che si è verificato nella Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, al centro storico di Roma. Ci saranno verifiche anche sulle macerie per vedere se ci sono ammaloramenti. Perazzolo spiega poi che "il pezzo di copertura che non è venuto giù è comunque pericolante, ma per il momento è stabile". Intanto "stiamo proseguendo per montare la copertura provvisoria e la ultimeremo entro oggi". "La copertura provvisoria proteggerà dalle intemperie tutto il materiale fino alla messa in sicurezza definita", ha aggiunto. In merito al temporale che ha colpito la scorsa notte la Capitale Perazzolo ha spiegato: "avevamo già provveduto a coprire tutto ciò che era depositato all'interno della navata. Un po' di acqua è filtrata sul pavimento ma non ha bagnato significativamente i materiali ancora all'interno della chiesa".