Germania: esplosione in raffineria, 8 feriti

ROMA, 1 SET - Otto persone sono rimaste ferite a causa di un'esplosione che ha provocato un incendio questa mattina in una raffineria in Germania: secondo quanto riporta l'emittente pubblica tedesca DW, si tratta dell'impianto Bayernoil di Vohburg (Baviera), una cittadina sul Danubio circa 18 km a est di Ingolstadt. Le autorità hanno evacuato oltre 1.800 abitanti della zona come misura di precauzione a causa del denso fumo sprigionato dalle fiamme. L'incendio è scoppiato verso le 5:15 e oltre 200 vigili del fuoco sono ancora sul posto. (ANSA).