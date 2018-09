A Civita comitato per rilancio paese

CIVITA (COSENZA), 1 SET - A dieci giorni dalla tragedia delle gole del Raganello - dieci i morti - che ha colpito Civita, i cittadini, nonostante siano ancora scossi per l'accaduto, si sono riuniti nella sala consiliare decidendo di dare vita a un comitato che lavori al rilancio della comunità. "Non possiamo accettare - si legge in una nota - di vedere il futuro come un ricordo. Tra i nostri obiettivi vi è quello di rendere vivo il paese. Occorre rilanciare l'immagine del nostro borgo che, non va dimenticato, detiene la certificazione di Borgo più Bello d'Italia, Bandiera Arancione e Geosito Unesco. Una comunità legata all'etnia arbereshe, all'arte, al rito bizantino greco alle bellezze naturalistiche alle manifestazioni folkloriche, e alla gastronomia". Il comitato sottolinea che "tutto ciò che è successo non potrà mai essere cancellato dalla mente di nessuno di noi, le persone che hanno perso la vita saranno sempre nei nostri cuori ma il borgo dovrà rinascere e questo sarà possibile solo con l'aiuto di tutti noi".