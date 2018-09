Strattoni e pizzicotti, sospesa maestra

REGGIO EMILIA, 1 SET - E' stata sospesa per sei mesi dall'insegnamento una maestra d'asilo di 55 anni reggiana, accusata di maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti di bambini di quattro anni. La misura cautelare di interdizione dai pubblici uffici e divieto di insegnare in qualsiasi scuola è stata applicata dal Gip di Reggio Emilia, su richiesta del pm Stefania Pigozzi. I carabinieri di Santa Croce di Reggio Emilia, che hanno fatto intercettazioni audio e video nell'istituto d'infanzia, avrebbero documentato come i bimbi di 4 anni venissero sgridati con urla e rabbia, strattonati in modo violento, presi per il collo e per i capelli. Per l'accuse l'insegnante li rovesciava con rabbia dalla brandina del riposino pomeridiano, stringendoli forte e con pizzicotti alle braccia e alle gambe, provocando anche lividi. "Piangi pure, non mi interessa sentirti piangere", le parole intercettate. Tutto è partito dalla denuncia di una mamma che si è accorta dei maltrattamenti subiti dalla figlioletta.