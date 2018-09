Fulmine abbatte campanile nello Spezzino

LA SPEZIA, 1 SET - Un fulmine ha colpito il campanile della chiesa parrocchiale di San Cipriano, nel comune di Beverino (La Spezia), causandone il crollo di una parte. L'episodio è avvenuto la notte scorsa, alle 3. La sommità del campanile è precipitata sulla strada provinciale in un momento in cui non c'erano mezzi in transito. Il crollo, che non ha fatto feriti, ha danneggiato alcune auto posteggiate nelle vicinanze della chiesa. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area in attesa delle verifiche tecniche degli enti competenti. La strada provinciale è stata chiusa al traffico all'altezza della chiesa, ma la circolazione non ne ha risentito grazie alla realizzazione di un by pass creato in un parcheggio adiacente. Sul posto anche sindaco e i carabinieri. Per la notte nella parte centrale e del levante della Liguria era stata proclamata l'allerta di colore giallo, la più bassa, per temporali. Grande è stata la quantità di fulmini che si è abbattuta sulle province di Genova e La Spezia.