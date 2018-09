Colombia: missione pace,chiesta a Onu estensione di un anno

BOGOTÀ, 1 SET - Il governo colombiano ha chiesto alle Nazioni Unite di ampliare per un ulteriore anno la missione di osservazione che esercita sul processo di pace con le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), ora trasformatesi in un partito politico con la stessa sigla. In una comunicazione alla stampa il presidente Iván Duque ha spiegato di aver sollecitato il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, affinché si proroghi per un altro anno la presenza della missione di accompagnamento e osservazione dell'applicazione degli accordi" firmati a L'Avana nel 2016. Il capo dello Stato ha assicurato che la 'supervisione internazionale' aiuta il suo Paese nell''esercizio della legalità' e permette che 'la base della guerriglia attraversi una fase di transizione di smobilitazione, disarmo e reinserimento che abbia positivi risultati'. "Credo - ha infine detto - che si tratti di una missione che contribuisce al nostro desiderio, che è stato quello di non distruggere gli accordi, ma di introdurre alcuni correttivi che permettano di assicurare che i risultati del processo non possano trasformarsi in una minaccia per la sicurezza pubblica".(ANSA).