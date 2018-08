Milan: Kakà, serve tempo ma via giusta

MILANO, 31 AGO - ''Ci vorrà del tempo per tornare al top ma il Milan è sulla strada giusta. Penso si possa fare bene ora che sono rientrati in società Maldini e Leonardo, con Gattuso in panchina. Tutti hanno il Dna Milan''. Kakà torna a San Siro, accolto da un'ovazione dei tifosi, e racconta a Milan Tv le proprie sensazioni: ''È bellissimo essere qua, sentire questi tifosi è un'emozione unica. Ho tantissimi ricordi di San Siro, tutte le vittorie qui sono momenti unici. Contro la Roma nel 2004 ho vinto il primo scudetto con il Milan, è un bel ricordo ed è bello essere ancora qui per vedere una partita contro la Roma''.