Wto avverte, da uscita Usa conseguenze caotiche

NEW YORK, 31 AGO - Un'uscita degli Stati Uniti dalla Wto avrebbe conseguenze caotiche per l'economia globale e gli Usa, indebolendo le aziende americane. E' l'avvertimento del direttore dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, Roberto Azevedo, dopo la minaccia di Donald Trump. Parlando con Bloomberg, Azevedo spiega come ''gli scenari non sarebbero buoni per nessuno'': ''gli Stati Uniti rappresentano circa l'11% degli scambi commerciali globali. Un'uscita sarebbe un colpo per l'organizzazione, ma sarebbe anche un colpo gli Stati Uniti''.