Impiegato Entrate si spaccia per Gdf

PESARO, 31 AGO - La Guardia di finanza di Pesaro ha ha denunciato un uomo che, dopo essersi qualificato come colonnello del Corpo, stava cercando di ottenere una migliore valutazione della propria autovettura presso un rivenditore a Fano. E' stato scoperto da due veri militari della Gdf fanese, sul posto per un controllo di routine. L'uomo si è presentato come colonnello della polizia tributaria della Guardia di finanza di Cuneo, ma le Fiamme gialle, insospettite dall' abbigliamento 'fuori ordinanza' (una polo grigia con stemma e la dicitura 'Guardia di Finanza'), hanno accertato la vera identità dell'uomo: un dipendente dell'Agenzia delle entrate di Torino. Il finto militare era in possesso di portafoglio con placca metallica riportante la dicitura 'Polizia tributaria' che aveva esibito pochi minuti prima al rivenditore. E' stato denunciato a piede libero.