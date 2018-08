Migranti: Oim, mai così pochi arrivi in Italia da 5 anni

IL CAIRO, 31 AGO - E' "il più basso" mai registrato in questo periodo dell'estate "in almeno cinque anni" il numero di sbarchi di migranti in Italia attraverso la rotta mediterranea centrale, quella che parte dalla Libia. Lo riferisce oggi il sito dell'Oim, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, fornendo dati aggiornati a mercoledì su arrivi e decessi nel Mediterraneo.