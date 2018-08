Maltempo: domani allerta arancione in Lombardia

ROMA, 31 AGO - L'ondata di maltempo che sta interessando l'Italia subirà un deciso peggioramento nelle prossime ore e per la giornata di domani, sabato primo settembre, la Protezione civile ha emesso un'allerta arancione su alcuni settori della Lombardia e una allerta gialla su gran parte del Paese: sul resto della Lombardia, su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria centro-orientale, Emilia-Romagna, Toscana, su gran parte delle Marche, su Umbria, Lazio, Abruzzo, su gran parte del Molise, sul settore settentrionale della Campania e sulle aree del Gargano e del Tavoliere in Puglia. Il peggioramento delle condizioni meteo, spiega il Dipartimento di protezione civile in una nota, è dovuto alla perturbazione atlantica che già interessa le regioni settentrionali. I fenomeni meteo attesi "potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche". L'avviso prevede dalla serata di oggi, venerdì 31 agosto, precipitazioni diffuse sulla Liguria, specialmente sul settore di Levante, in rapida estensione alla Toscana. Dalle prime ore di domani si prevedono precipitazioni diffuse su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e precipitazioni sparse sul Lazio e sulla Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.(ANSA).