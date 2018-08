Abusi su due 17enni,stuprate in spiaggia

MILANO, 31 AGO - Sarebbero state violentate nella zona della spiaggia di Menaggio, sul lago di Como, le due turiste italiane di 17 anni che hanno denunciato di aver subito, ai primi di agosto, abusi da quattro ventenni, tre dei quali sono stati fermati dalla Procura di Como, mentre il quarto, di nazionalità moldava, sarebbe già fuori dall'Italia. Anche su di lui pende un decreto di fermo. Gli interrogatori per la convalida dei fermi si terranno il 3 settembre nel carcere di Como e il pm Massimo Astori della Procura guidata da Nicola Piacente ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Il gip dovrà decidere anche su questa istanza. I fermati sono un 22enne italiano, un etiope e un albanese, entrambi regolari. Tutti, da quanto si è appreso, lavoravano in una struttura della spiaggia di Menaggio e alcuni si occupavano di ombrelloni e lettini. Le ragazze li avrebbero conosciuti in un locale, il gruppo avrebbe dato loro un passaggio in macchina, deviando poi verso il lago dove, secondo l'accusa, sono avvenute le violenze.