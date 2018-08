Blog M5s, per Ue priorità è ora legale

ROMA, 31 AGO - "Una questione di priorità. Juncker ha annunciato che la Commissione proporrà l'abolizione dell'ora legale, rispondendo con una straordinaria reattività ai risultati di una consultazione pubblica. "Lo chiedono i cittadini e lo faremo", ha detto il presidente della Commissione. Le dichiarazioni del presidente hanno lasciato basiti anche milioni di cittadini europei, che per anni hanno chiesto alla Commissione di abbandonare le vergognose politiche di austerità ricevendo in cambio derisioni e sfottò. E cosa dire delle risposte europee sui migranti? I Paesi del Sud Europa sono abbandonati nella gestione del fenomeno migratorio, chiedono solidarietà e ricevono silenzi. Altro che "ce lo chiedono i cittadini e lo faremo". E' quanto si legge in un post sul blog delle Stelle a firma dell'eurogruppo M5S.