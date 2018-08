Venezia: Lady Gaga, come attrice corono un sogno

VENEZIA, 31 AGO - "Finalmente corono il mio sogno di diventare attrice, qualcuno ha creduto in me e questo mi ha fatto vincere la sfida" dice Lady Gaga, la stella del pop che a Venezia 75 presenta 'A star is born' di e con Bradley Cooper. Nella storia Lady Gaga interpreta la talentuosa Ally: "il regista mi ha voluta senza trucco, ha tirato fuori la vulnerabilita', ma mi sono sentita liberata dalle mie paure e nel film vedete un nuovo volto che lui ha scoperto".