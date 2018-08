Giappone: produzione industriale cala per terzo mese di fila

TOKYO, 31 AGO - Cala per il terzo mese consecutivo la produzione industriale in Giappone, appesantita dalle alluvioni dello scorso mese, riducendo la capacità produttiva degli impianti nell'arcipelago cento occidentale. Secondo i dati del ministero dell'Economia e del Commercio, in luglio l'indice ha mostrato una flessione dello 0,1%, dopo il calo dell'1,8% del mese precedente. Il governo di Tokyo ha rivisto al ribasso il proprio giudizio sull'andamento della produzione da 'ripresa moderata' aggiungendo 'presenti ancora segnali di debolezza'. Le aziende manifatturiere interpellate dal ministero stimano una ripresa dell'output industrial del 5,6% in agosto e dello 0,5% a settembre. A contribuire maggiormente al declino di luglio la flessione dei macchinari per il trasporto e la produzione di ferro e acciaio. (ANSA).