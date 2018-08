Francia, confermato gruppo Mondiale

PARIGI, 30 AGO - Non ci sono novità nella lista dei convocati del ct della Francia Didier Deschamps per le partite di Nations League di inizio settembre contro Germania e Olanda. Il tecnico ha confermato 22 dei 23 campioni del mondo di Russia 2018: unico a non essere stato chiamato è il portiere del Marsiglia Steve Mandanda perché è infortunato. Al suo posto c'è Benoit Costil del Bordeaux. Convocato anche l'ex milanista Adil Rami, che dopo il trionfo di Mosca aveva annunciato l'addio alla nazionale. Questi i convocati della Francia: - portieri: Lloris, Costil, Areola; - difensori: Sidibe Pavard, Umtiti, Varane, Kimpembe, Rami, Mendy, Hernandez; - centrocampisti: Pogba, Tolisso, Matuidi, Nzonzi, Kanté; - attaccanti: Griezmann, Lemar, Giroud, Mbappè, Dembelé, Thauvin, Fekir.