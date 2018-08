Crollo in chiesa centro Roma, nessun ferito

ROMA, 30 AGO - Crollo in una chiesa al centro storico di Roma. Dalle prime informazioni sembra ci sia stato il cedimento del tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, al foro romano. In particolare sarebbe crollata quasi completamente una volta. Sul posto i carabinieri del Comando di Piazza Venezia e i vigili del fuoco. Secondo quanto si è appreso, fortunatamente la chiesa era chiusa e non si registrano feriti. (ANSA).