Pd: Zingaretti, ci vediamo 13-14 ottobre

ROMA, 30 AGO - "#piazzagrande tantissimi partecipanti! Ci spostiamo in una location più grande all'Ex Dogana a Roma e in una nuova data: 13/14 ottobre. Poi tappe in tutta Italia. Per partecipare e iniziare questo grande percorso insieme abbiamo aperto il sito https://piazzagrande.nicolazingaretti.it/. Venite tutti il 13 e 14 ottobre!". Lo scrive su Facebook Nicola Zingaretti, annunciando lo spostamento della convention in cui lancerà la corsa per la sua candidatura alla segreteria del Pd, inizialmente fissata per il 6 e 7 ottobre. "Il domani appartiene a chi ha il coraggio di inventarlo", si legge nella locandina dell'iniziativa.