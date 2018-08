Bloccati a Olbia con 30kg sassi 'rubati'

OLBIA, 30 AGO - Volevano lasciare la Sardegna portandosi dietro come souvenir delle vacanze 30 chili di sassi prelevati dalle spiagge e dai fondali marini dell'isola. Una coppia di turisti romani è stata bloccata questa mattina al porto di Olbia dagli agenti della Security dell'Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna, che hanno scovato, a bordo del loro pick up in imbarco per Civitavecchia, la preziosa refurtiva naturale, chiusa in buste di plastica, riposte fra i sedili della vettura. I due sono stati segnalati all'Autorità marittima e al Corpo forestale, sventando così un altro furto, l'ennesimo, ad opera di turisti-predoni. Quello di oggi è il quinto rinvenimento di sabbia, sassi e specie marine protette come le nacchere, registrato in appena due settimane nello scalo di Olbia dalla Security portuale.