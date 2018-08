Aereo disperso su Alpi precipitato in Francia

AOSTA, 30 AGO - L'aereo da turismo disperso sulle Alpi nella zona del Monte Miravidi si è schiantato in territorio francese e le due persone che si trovavano a bordo sono morte. Lo hanno riferito i soccorritori d'Oltralpe alle autorità italiane, che erano state allertate per le ricerche. Il velivolo era partito dalla Germania ed era diretto a Marsiglia, ma non è mai arrivato a destinazione. Prima di scomparire aveva lanciato un Sos. All'origine del cambiamento di rotta e dell'incidente forse il maltempo.