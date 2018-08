Migranti: 2 arresti a Firenze per frode

FIRENZE, 30 AGO - Carabinieri e guardia di Finanza hanno dato esecuzione stamani a un'ordinanza del gip di Firenze per applicare misure cautelari a 4 indagati di un'inchiesta per 'frode nelle pubbliche forniture' relativa a centri di accoglienza per migranti nel Fiorentino. Il prefetto Laura Lega si è congratulata per "l'importante operazione dei Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza". Due indagati vanno agli arresti domiciliari, altri due sono stati interdetti da ruoli societari nelle strutture di accoglienza. Le misure sono del gip Antonella Zatini e le ha chieste il sostituto procuratore Leopoldo De Gregorio. L'indagine riguarda aggiudicatari diretti o indiretti, attraverso cooperative del terzo settore, di bandi indetti dalla prefettura di Firenze per gestire servizi di accoglienza a migranti. I bandi prevedevano logistica e fornitura di servizi tipo mediazione linguistica, lavanderia, pocket money, tessere telefoniche, assistenza sanitaria. Ma sarebbero state riscontrate varie irregolarità.