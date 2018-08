Rubarono dai genitori di Salvini, presi

MILANO, 30 AGO - Cinque georgiani sono stati arrestati dagli agenti della questura di Milano per il furto commesso la notte tra il 14 e 15 agosto in casa dei genitori del ministro dell'Interno, Matteo Salvini. L'arresto dei cinque, che non hanno precedenti, è accaduto il 20 agosto. Si tratterebbe di cosiddetti "ladri in legge", esponenti di una criminalità che si è formata nelle carceri dell'ex Unione sovietica e che mette a segno colpi in tutta Europa.