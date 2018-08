Un morto e due feriti su tratto umbro A1

ORVIETO (TERNI), 30 AGO - Una persona è morta e due sono rimaste ferite in un tamponamento che ha coinvolto tre mezzi pesanti, due dei quali si sono incendiati, e un'auto sulla carreggiata nord dell'Autosole tra Orvieto e Fabro. L'incidente è avvenuto a ridosso del tratto dove nella mattinata del 29 agosto erano morti padre e figlio nello scontro tra l'auto sulla quale viaggiavano e un autocarro. Zona interessata da rallentamenti del traffico. In direzione nord è stata quindi istituita l'uscita obbligatoria a Orte mentre i mezzi presenti nel tratto del tamponamento sono stati fatti defluire. Verso sud il traffico è rimasto invece bloccato in via cautelativa per la presenza di fumo sulla carreggiata e per consentire lo spegnimento dei due mezzi pesanti incendiati. Nel corso della giornata nella zona dell'incidente si sono formate code di diversi chilometri. Personale della società autostrade e la protezione civile di Orvieto hanno distribuito acqua alle persone nei mezzi fermi.