Codice stradale: 'Scout speed' a Bolzano

BOLZANO, 29 AGO - Dall'aprile di quest'anno la Polizia municipale di Bolzano si è dotata di un sistema automatico di controllo 'Scout Speed' che, installato a bordo di un veicolo di servizio anche in movimento, permette di accertare in tempo reale violazioni particolarmente significative nell'ambito della sicurezza stradale, quali la circolazione di veicoli sprovvisti di assicurazione o privi della revisione. Il sindaco del capoluogo altoatesino Renzo Caramaschi, "nel sottolineare l'importanza di un impegno sempre più marcato nel delicato campo della sicurezza sulle strade della città", ha evidenziato come da aprile a fine luglio siano stati individuati grazie al nuovo sistema, 66 veicoli completamente sprovvisti di assicurazione e ben 760 non in regola con la revisione periodica.