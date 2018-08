Venezia: il film di Orson Welles su Netflix il 2 novembre

VENEZIA, 29 AGO - E' il film più atteso dai cinefili, l'incompiuto di Orson Welles che finalmente portato a termine sarà presentato il 31 agosto in prima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia fuori concorso. The Other Side of the Wind andrà su Netflix (la piattaforma di streaming che ha finanziato il completamento dell'opera ferma al 1970), il 2 novembre, secondo quanto annunciato insieme ad un primo trailer. Con una nuova colonna sonora del Maestro Premio Oscar Michel Legrand e ricostruito da una squadra tecnica di cui ha fatto parte il montatore Premio Oscar Bob Murawski, The Other Side of the Wind è la realizzazione della visione di Orson Welles, secondo quanto affermato dai produttori e dalla famiglia. Il 31 agosto alla Mostra ad accompagnare il film saranno Murawski e uno dei due produttori, Filip Jan Rymsza, mentre la vedova Welles, l'attrice croata Odja Kodar, 77 anni non riuscirà ad essere presente.