Cade con testa in secchio acqua, muore

MONTECALVOLI (PISA), 29 AGO - Una donna di 86 anni è morta nella sua abitazione dopo avere accusato un malore che l'ha fatta cadere a terra priva di sensi, finendo di testa dentro un secchio pieno d'acqua che si trovava in bagno. Il medico del 118 ha accertato, stamani, la morte per annegamento, nonostante i prolungati tentativi di rianimarla compiuti prima da un familiare e poi dal personale sanitario. Secondo quanto si è appreso, la donna stava sbrigando alcune faccende domestiche con il secchio quando ha accusato un malore che l'ha fatta rovinare a terra priva di sensi ed è caduta con la testa dentro il secchio. Soccorsa da un familiare è stata adagiata in corridoio in attesa dell'arrivo dell'ambulanza ma quando il personale del 118, giunto in pochi minuti, è arrivato sul posto la donna era praticamente già morta.