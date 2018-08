Di Maio, Fincantieri costruisca ponte

ROMA, 29 AGO - I ministri che hanno firmato quei contratti devono pagare di tasca propria. Il nostro obiettivo principale su Autostrade è revocare le concessioni perché sono state inadempienti, fare in modo che i politici che hanno firmato quei contratti capestri debbano pagar, ricostruire il ponte in sicurezza. Il ponte lo deve costruire un'azienda di Stato, noi abbiamo un gioiello che si chiama Fincantieri che può essere sostenuta da Cdp". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio in diretta facebook da Il Cairo