Venezia: Redgrave leonessa, sui rifugiati bestemmio

VENEZIA, 29 AGO - "Peso le parole ma mi verrebbe di bestemmiare su quanto non si fa sui rifugiati. I nostri governi hanno perso il senso della realtà e l'umanità": Vanessa Redgrave, 81 anni, decine di premi tra cui un Oscar (per Giulia di Zinnemann nel '78), attrice britannica figlia d'arte, è da sempre un'attivista dei diritti politici e sociali. E non ha perso la voglia di combattere, rispondendo così all'ANSA, sul perchè l'Europa non sia nei fatti accogliente. Questa sera la Redgrave riceverà durante la cerimonia di apertura di Venezia 75 il Leone alla carriera.