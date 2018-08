Grecia: incendio su traghetto, tutti salvi

ATENE, 29 AGO - Un incendio è scoppiato a bordo di un traghetto diretto verso l'isola di Creta costringendo l'imbarcazione a fare marcia indietro fino al porto del Pireo, vicino ad Atene: tutti gli 875 passeggeri ed i 141 membri dell'equipaggio sono stati evacuati e non si registrano feriti. L'incendio è scoppiato per motivi ancora da chiarire nell'area di parcheggio delle vetture. Le fiamme sono state domate dal sistema automatico a bordo del traghetto, l'Eleftherios Venizelos, che è rimasto per ore avvolto nel fumo. (ANSA).