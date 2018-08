Ilva: Martina, basta rinvii Taranto merita risposte

ROMA, 29 AGO - "La città, le famiglie e i lavoratori meritano risposte serie e non propaganda. In questi anni abbiamo garantito la continuità produttiva salvaguardando i posti di lavoro, seppur in una situazione molto delicata. Il governo smetta di perdere tempo. La tutela ambientale, della salute e del lavoro esigono responsabilità e scelte precise. Noi ci associamo all'iniziativa dei sindacati e dell'impresa perché ora non è più tempo di rinvii". Lo ha detto il Segretario del Pd, Maurizio Martina, ai cancelli dell'Ilva al turno delle 6.