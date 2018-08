Migranti: secondo pullman Diciotti nella notte a Rocca Papa

ROMA, 29 AGO - E' arrivato a Rocca di Papa nella notte, intorno alle 2.15, il secondo pullman con a bordo i migranti della Diciotti. Il mezzo - partito ieri dall'hotspot di Messina assieme al primo pullman - si era fermato nei pressi di Salerno a causa di un guasto, per poi ripartire. "C'è stato un abbraccio commosso tra gli ospiti e i nuovi arrivati. I ragazzi erano stremati", hanno riferito gli operatori del centro 'Mondo Migliore' a Rocca di Papa, dove i profughi, tutti eritrei, resteranno per qualche giorno prima di essere distribuiti in varie diocesi.