Us Open: Fognini avanti, Gaio out

ROMA, 29 AGO - Fabio Fognini accede al secondo turno degli Us Open, mentre finisce subito l'avventura di Federico Gaio. Il 31enne ligure, n.14 del ranking e del seeding, esordisce nel suo undicesimo Flushing Meadows battendo 4-6 6-2 6-4 7-6(7-4) il 20enne statunitense Michael Mmoh (n.120). Il 26enne romagnolo numero 242 in Atp, al suo debutto assoluto nello Slam di New York, è stato invece eliminato 6-2 6-4 7-6(7-5) dal 27enne belga David Goffin (n.10 in ranking e tabellone). (ANSA).