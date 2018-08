Guasto a secondo pullman migranti

ROMA, 28 AGO - Il secondo pullman con a bordo i migranti della nave Diciotti arriverà con alcune ore di ritardo rispetto al primo. A quanto si è appreso il mezzo sarebbe rimasto per molto tempo fermo in prossimità di Salerno a causa di un guasto, per poi ripartire verso Rocca di Papa. Il suo arrivo è previsto a notte inoltrata. Anche a bordo del secondo pullman ci sono tutti migranti eritrei. All'interno del centro "Mondo Migliore" saranno ospitate anche alcune delle donne che hanno ricevuto assistenza medica a Catania.