Violenza sessuale su minori, un arresto

MONTEGRANARO (FERMO), 28 AGO - Adescava ragazzine adolescenti sui social network e, dopo averne carpito la fiducia, si faceva inviare foto hot, mediante le quali ricattava le vittime per ottenere rapporti sessuali. In questo modo un 25enne, con precedenti di polizia, ha coinvolto 12 minorenni, finché una delle vittime, a maggio, si è rivolta ai carabinieri di Montegranaro. I militari, supportati da quelli del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Fermo, hanno arrestato il giovane per detenzione continuata di materiale pedopornografico e di violenza sessuale aggravata in danno di minori infraquattordicenni.