Strootman: "Roma? Era tempo di andare"

MARSIGLIA, 28 AGO - "Nzonzi? La Roma ha preso tanti giocatori, è normale in un grande club. Per me era tempo di andare oltre dopo 5 anni, era tempo di fare il prossimo passo. E' un grande sfida, andare in un'altra grande società, in un altro Paese". Queste le prime parole di Kevin Strootman da giocatore del Marsiglia, dette nella conferenza stampa di presentazione di oggi. "Ho parlato con Benatia che mi ha detto solo cose positive - ha detto l'olandese -. Non vedo l'ora di incontrare i miei compagni e aiutarli a raggiungere gli obiettivi. La trattativa? Fin dai primi contatti è stata positiva. I colloqui sono iniziati non molto tempo fa, ma è andato tutto bene. Ho davvero avuto subito un buon feeling con la società". Ritiene che la sua valutazione, 25 milioni di euro più tre di bonus sia stata corretta? "Ogni giocatore ha un suo valore per essere ceduto - è stata la risposta -. A Roma sono stati 5 anni buoni. Fondamentale è stato il ruolo di Garcia: Rudi è una persona speciale, è importante per me, mi ha portato a Roma".